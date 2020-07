Kardec lembra 'raspanetes' de Jesus: «Ó miúdo, o que estás a comer? Estás a comer vento?»

Antigo avançado do Benfica, Alan Kardec chegou ao Estádio da Luz por indicação de Jorge Jesus em 2009, mas a verdade é que, ao contrário de outros nomes, não teve o sucesso que se esperava. Agora no futebol chinês, ao serviço do Chongqing Lifan, o dianteiro lembrou à imprensa brasileira como foi ser comandado pelo atual técnico do Flamengo e assumiu que sofreu na pele a sua exigência.





"O nível de cobrança dele é acima de 100%. Eu tomava tanta 'dura' no Benfica, tanta 'dura'... O português de Portugal, quando falado mais rápido e não estás acostumado, é um pouquinho complicado de entender. Tinha alguns momentos em que eu não entendia nada! Ele falava 'marca aberto' e eu marcava fechado. Fazia tudo ao contrário e tomava tanta 'dura'... Ele falava 'ó miúdo, o que estás a comer? Estás a comer vento?' Era muita 'dura'", lembrou o dianteiro, de 31 anos, ao programa Aqui com Benja, do Fox Sports.