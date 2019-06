Ex-jogador do Benfica contratado e despedido pouco depois devido à fraca forma física

Keirrison, avançado de 30 anos que passou pelo Benfica em 2010/11 por empréstimo do Barcelona, foi contratado e despedido pelo Centro Sportivo Alagoano (CSA) em menos de duas semanas, devido à sua deficiente forma física.O clube brasileiro anunciou que o jogador era reforço no dia 14 de junho, mas os exames médicos ao atleta fizeram disparar os alarmes. O avançado não estava nos níveis físicos pretendidos pelo CSA e o tempo da sua recuperação era incompatível com os timings definidos pelo clube, como explicado em comunicado."O Departamento Médico do Centro Sportivo Alagoano (CSA), em conjunto com o departamento de futebol profissional e a preparação física, entende que o atleta Keirrison de Souza Carneiro terá um tempo de preparação superior ao desejado pela equipa, e, por esse motivo, informamos que não teremos tempo hábil para esta espera. O campeonato exige uma integração imediata", pode ler-se na nota.Em 2018, Keirrison alinhou no Londrina por empréstimo do Coritiba.