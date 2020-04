Kléberson: «Equipa do Flamengo em 2009 era melhor do que a atual»

O antigo médio brasileiro Kléberson deixou o Athletico Paranaense no verão de 2003 e foi apresentado como reforço do Manchester United ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas o antigo médio ficou bem longe do brilho do craque português em Old Trafford, após duas épocas mudou-se para o Besiktas da Turquia e em 2008 regressou ao Brasil para jogar no Flamengo.





Em entrevista ao portal Goal, Kléberson reconheceu que o emblema orientado pelo português Jorge Jesus evoluiu bastante nos últimos anos e que revolucionou o futebol brasileiro. "Hoje em dia olho para o Flamengo e é um clube diferente. Têm um centro de treinos muito bom, estão bem melhores nas redes sociais e com jogadores incríveis. É uma equipa ótima e têm um treinador português muito bom. Mudaram a forma como as pessoas acompanham futebol no Brasil", afirmou.Mas apesar dos elogios à atual estrutura do Mengão, um dos campeões do Mundo pelo Brasil em 2002 defende que a 'turma' de 2009 era superior à atual. "Em 2009 a nossa equipa também era muito boa. O Adriano era inacreditável, o Petkovic... não tínhamos os nomes fortes do Flamengo de agora. Tínhamos nomes mais modestos, mas jogadores muito bons e fizemos um grande trabalho em 2009. Para mim, essa equipa era melhor", afirmou o antigo médio, que ajudou o clube carioca a conquistar o Brasileirão naquele ano.