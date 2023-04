Landim deixa recado a Jorge Jesus: «Se tivesse esse amor todo pelo Flamengo teria vindo»

Rodolfo Landim explicou numa reunião do conselho deliberativo do Flamengo por que não contratou Jorge Jesus depois da demissão de Vítor Pereira, ainda este mês. As palavras do presidente do clube carioca foram divulgadas pelo 'Globo Esporte', que teve acesso a um áudio da reunião."Quero que as pessoas saibam que não foi possível [o regresso de Jesus]. Ele está a disputar o campeonato dele [na Turquia]. Conversámos por telefone, ele não tem a menor possibilidade de vir antes de o campeonato terminar. E ainda há a disputa da meia-final da Taça da Turquia, que não tem data marcada. A final deve ser agendada para depois de maio. Não há a menor hipótese. (...) Conversei com ele para sondar a possibilidade de poder vir", explicou Landim.Mas o líder do Mengão deixou uma 'alfinetada' ao treinador português e recordou o momento em que Jesus deixou o 'Fla' para rumar ao Benfica."Quando ele quis sair do Flamengo, saiu. Poderia também querer sair de lá [da Turquia] e vir para cá, se tivesse essa vontade e esse amor todo pelo Flamengo."E prosseguiu: "É óbvio que tem de fazer as suas contas e a sua história por lá. Quando as decisões têm de ser tomadas, elas são tomadas. Tenho um respeito muito grande pelo Jorge Jesus, agradeço-lhe muito pelo facto de ter trabalho aqui, mas acho que ele deve agradecer ao Flamengo até mais do que nós a ele, por tudo o que também proporcionámos na sua carreira. Acho que continuámos a 'dar certo', mesmo quando Jesus saiu, mas ele não teve o mesmo sucesso."