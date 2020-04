Léo: «Jesualdo deu-me muito trabalho quando eu jogava no Benfica»

Léo cumpriu três temporadas e meia pelo Benfica e quer agora ser agente de jogadores. O antigo lateral brasileiro, de 44 anos, foi instado sobre o trabalho de Jesualdo Ferreira à frente do Santos, clube onde Léo alinhou durante 12 temporadas. As palavras para o antigo adversário são elogiosas.





"O Jesualdo deu-me muito trabalho quando eu jogava no Benfica (risos). É um treinador sério, competente. Tem um estilo de jogo definido e sabe lidar com os atletas, faz com que eles joguem e se dediquem por ele. Tem tudo para fazer um bom trabalho", vincou em entrevista ao 'Lance!' este domingo.Jesualdo foi treinador do FC Porto quando Léo vestiu de águia ao peito entre 2005/06 e 2008/09, arrebatando um tricampeonato pelos dragões.Léo deixou ainda claro que não pretende assumir qualquer cargo na direção do emblema santista. "Nos últimos anos a política do Santos deteriorou-se muito e dececionou-me bastante. Sou santista de coração, faço o que estiver ao meu alcance como ex-jogador que fez história com a camisola alvinegra. Mas fazer parte do processo político é algo que não está nos meus planos", sublinhou.