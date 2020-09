Lesionado no braço mas a tocar tambores: Dani Alves enfurece adeptos do São Paulo

Dani Alves provocou uma onda de indignação nos adeptos do São Paulo a dois dias de um jogo que pode ser decisivo para as aspirações do clube na fase de grupos da Taça Libertadores.





Tão com saudade de mim né?

Calma gente, estou voltando https://t.co/uMZHq84dFE — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2020

Pensando responder algumas coisas..... ahhhh não, fiquei com preguiça! pic.twitter.com/LVqRtrM1Gy — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2020

Depois de fraturar o antebraço direito a 26 de agosto em jogo do Brasileirão contra o At. Paranaense, o internacional brasileiro foi operado e retomou os treinos na semana passada utilizando uma proteção, mas vai falhar a visita à LDU Quito na madrugada de quarta-feira nContudo, no domingo, dia em que a comitiva do São Paulo viajou para o Equador, Dani Alves participou num convívio e partilhou vários vídeos no Instagram a tocar tambores... com a mão direita. As imagens motivaram indignação de centenas de adeptos nas redes sociais a condenarem o comportamento do jogador, que surgiu rodeado de várias pessoas e sem respeitar distâncias de segurança nem usar máscaras.Já esta segunda-feira, o médio de 37 anos reagiu. "Estão com saudades minhas não é? Tenham calma, estou a voltar", escreveu Dani Alves nas redes sociais com imagens da 'festa'. Mas Dani Alves desvalorizou por completo as críticas e até ironizou. "A pensar responder a algumas coisas..... ahhhh não, fiquei com preguiça!", referiu, numa outra publicação.