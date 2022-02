Líder de claque organizada do Flamengo critica Paulo Sousa: «Só faz merda»

O Flamento não foi além de um empate (2-2) diante do Resende, na 9.ª jornada do Campeonato Carioca, e o resultado não agradou ao líder da claque organizada do clube 'Raça Rubro-Negra', Anderson Macula, que não poupou nas críticas a Paulo Sousa, num vídeo publicado nas redes sociais."O senhor Paulo Sousa continua a inventar moda. O português chegou ao Rio a querer inventar moda. Ele deixa o Arrascaeta no banco, o Arrascaeta não pode ser encostado, meu querido. Que parte é que ainda não entendes-te? Arrascaeta não pode ser encostado", começou por referir Macula."Começa com um meio-campo ideal, que é um meio-campo com intensidade, com João Gomes e Andreas. Chega de Wilian Arão. Mas depois volta com Arão na segunda parte. Ele começa com Pedro e Gabigol, que é o ataque ideal, e depois tira o Pedro. Por amor de Deus, só faz merda. Para de fazer essa p*** de testa, irmão. Escolhe uma equipa e lança-a a jogo", pediu.Recorde-se que, com este empate, o Flamengo mantém o 2.º lugar do Campeonato Carioca com 20 pontos, a quatro do líder Fluminense. A equipa de Paulo Sousa volta a entrar em campo no domingo, dia 6, no clássico frente ao Vasco da Gama.