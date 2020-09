Diretor do CSA dá troco a Argel: «Isso é coisa de marido traído...»

Argel Fuchs deixou o comando técnico do CSA depois de apenas 18 dias em funções. E fê-lo, como é seu apanágio, com estrondo. Já depois de anunciar a decisão, foram revelados audios onde o treinador deixava duras críticas a Rodrigo Pestana, diretor executivo do emblema brasileiro.





"Venho aqui comunicar que não faço mais parte da equipa do CSA porque não trabalho com vagabundo, pilantra, com sem vergonha, safado.Não trabalho com um diretor executivo que leva dinheiro dos jogadores, que leva dinheiro dos empresários e faz esquemas com eles", disse o técnico.Agora foi a vez de Rafael Tenório, presidente do CSA, dar o troco ao antigo central. E fê-lo em estilo: "Ele não pode sair a acusar as pessoas, mesmo que seja verdade, ninguém tem o direito de fazer isto. Achei muito falta de ética, muito grotesco, muito ofensivo. Tem que ter paciência, o tipo tem família."E foi mais longe: "Isso é coisa marido traído. Quando diz um monte de porcaria que, honestamente, achei muito grosseiro, muito pesado e sem ética. Não se deve partir para este tipo de acusação, que é muito grave."