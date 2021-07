Líder Palmeiras bate Fluminense e soma sétima vitória consecutiva no Brasileirão

O líder Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, somou no sábado a sétima vitória consecutiva no campeonato brasileiro de futebol, ao bater em casa o Fluminense por 1-0, na 13.ª jornada.

Um golo na própria baliza de Manoel, aos 54 minutos, selou o triunfo dos campeões sul-americanos em título.

Depois do desaire por 3-1 no reduto do Bragantino, na sexta ronda, a formação de Abel Ferreira tinha batido sucessivamente Bahia (3-2 em casa), Internacional (2-1 fora), Sport Recife (1-0 fora), Grêmio (2-0 em casa), Santos (3-2 em casa) e Atlético Goianiense (3-0 fora).

Com esta vitória, o Palmeiras passou a somar 31 pontos, contra 25 do Atlético de Mineiro, que recebe este domingo o Bahia, e 24 do Fortaleza e do Bragantino, equipas que se defrontam no Estádio Castelão. O Flu é nono, com 17.