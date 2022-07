Liedson visitou Vítor Pereira e recordou título no FC Porto: «Fui bem tratado, ele é maravilhoso»

Liedson esteve de visita ao centro de treinos do Corinthians, onde confraternizou com um velho conhecido: Vítor Pereira, atual treinador do Timão e ex-técnico do antigo internancional português ao serviço do FC Porto, em 2013, quando os dragões foram campeões nacionais. Um momento que o Levezinho fez questão de recordar à televisão do clube brasileiro, no dia em que se assinalaram 10 anos do seu adeus à equipa."Ironia do destino, joguei sete anos e meio no Sporting e não consegui ser campeão nacional, tentámos e não conseguimos. Depois, joguei seis meses no FC Porto, fui contratado e o treinador era o Vítor Pereira, e fomos campeões. Joguei pouco, até pelas minhas dificuldades físicas, tive poucas oportunidades, mas nos minutinhos que joguei lá estive bem, fui bem tratado. O Vítor Pereira é uma pessoa maravilhosa e estou a torcer não só pelo sucesso do Corinthians como pelo sucesso dele dentro do clube", contou o ex-avançado, que passou duas vezes pelo Corinthians, antes e depois de fazer história ao serviço do Sporting (por quem apontou 172 golos em 8 épocas).Assim, não admira o apoio ao Corinthians e os elogios aos seus adeptos: "antes eu ajudava dentro de campo, hoje ajudo fora de campo, nas bancadas, junto com todos eles, vibrando com o Timão. Sou mais um do bando de loucos, Vai, Corinthians!"