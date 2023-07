Livro de Abel Ferreira gera receita de 1,5 M€ para instituições de solidariedade

O livro 'Cabeça fria, coração quente', que detalha a etapa de Abel Ferreira como treinador do Palmeiras, atingiu os 100 mil exemplares vendidos no Brasil. As receitas são destinadas a instituições de solidariedade e a imprensa brasileira já fez as contas: 8 milhões de reais, ou seja, cerca de 1 milhão e meio de euros.'Os Amigos do Bem, o 'Instituto Ayrton Senna' e o 'Projeto Cesta de Três' são as três organizações não governamentais que recebem o dinheiro e agradecem o gesto do técnico português. "Com o valor arrecadado com a venda do livro, conseguimos adquirir 2 mil cestas básicas, que já foram distribuídas e beneficiaram 10 mil pessoas que tanto precisam no sertão. Somos muito agradecidos a todos que colaboram com nosso projeto e que seguem connosco nesta caminhada do bem", admitiu Alcione Albanesi, presidente e fundadora da instituição social Amigos do Bem, ao 'UOL'."A doação do técnico Abel Ferreira reforça ainda mais sua posição como uma figura pública engajada em colocar a educação no centro de nossa agenda de desenvolvimento", atirou Ewerton Fulini, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, centrado no apoio à educação. Já o 'Projeto Cesta de Três ajuda crianças e adolescentes, dos 7 aos 13 anos, no interior de São Paulo.Abel Ferreira reforçou o objetivo desta ideia. "O livro tem como missão ajudar o próximo, não só do ponto de vista educacional (para aqueles que pretendem aprender o que fizemos na nossa atividade profissional, que é o futebol), mas também do ponto de vista solidário (para aqueles que mais necessitam bens fundamentais para a vida). Um livro é sempre um bom amigo. Este era um livro que, para mim, Abel homem e Abel treinador, tinha como objetivo de vida. Além disso, não seríamos o que somos hoje nem chegaríamos onde chegamos sem a ajuda de quem um dia nos ensinou e abriu horizontes. Certamente, este livro fará o mesmo com outros. Pelo menos é essa também uma das nossas intenções", disse, citado pelo 'UOL'.Recorde-se que, no que diz respeito às receitas das vendas em Portugal, estas são destinadas para o IPO do Porto.