Llorente no Flamengo foi dica de uma jornalista

E como o sector atacante é considerado deficitário por Jesus, a direção rubro-negra não pára de trabalhar. E até aceita dicas de... jornalistas. A espanhola Virtudes Sánchez, colaboradora da ‘Marca’, fez um publicação nas redes sociais sobre Llorente, de 34 anos, e o clube aproveitou para saber as condições do jogador, que está livre após sair do Tottenham. "O Llorente no Flamengo seria uma boa. Se o plantel já está lindo, com ele então… É aquele avançado puro, bom cabeceador, compatível com o Gabigol", disse Sánchez.





Também Léo Bonatini, sem espaço no Wolverhampton, está a ser equacionado e pode chegar por empréstimo.