Lucas Moura sobre Jorge Jesus: «Está a fazer um trabalho fantástico no Flamengo»

O avançado brasileiro, de 27 anos, do Tottenham até é formado no São Paulo, mas reconheceu como é bom para o futebol brasileiro ter treinadores que pensem de forma diferente."Já conhecia um pouco do trajeto do Jorge Jesus no Benfica. Está a fazer um trabalho fantástico no Flamengo, a fazer história. Um clube que está bem organizado, fez grandes contratações e estão a jogar muito bem", começou por dizer aos microfones da Sport TV.Lucas Moura admitiu ainda que vai assistir à final da Taça Libertadores em casa, mas não revelou por que vai estar a torcer e espera que o exemplo de Jorge Jesus possa ser replicado no futuro, no seu país."Vou estar em casa a assistir ao jogo, a torcer para que seja um jogo de bom futebol que permita o futebol brasileiro crescer e consolidar-se. O Flamengo está a fazer isso, espero que Jesus possa deixar um legado e que seja um exemplo para os outros clubes, para que possam crescer também", sublinhou.