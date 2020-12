Lucas Veríssimo fora dos convocados do Santos

Um dia depois de Andrés Rueda Garcia, presidente do Santos, ter garantido que Lucas Veríssimo irá continuar no clube, pelo menos, até acabar a Taça Libertadores, o defesa-central que é alvo do Benfica não integra a convocatória do treinador Cuca para a receção deste domingo ao Ceará, a contar para a 27.ª jornada do Brasileirão.





Trata-se do segundo jogo consecutivo do Peixe que o jogador de 25 anos vai falhar, tal como sucedeu na derrota (1-0) frente ao Vasco da Gama, de Sá Pinto.