Lucca: «Treinadores portugueses estão mais bem preparados do que os brasileiros»

O médio brasileiro Lucca cumpriu as quatro últimas temporadas em Portugal e guarda "memórias muito boas" das passagens por Belenenses SAD e Farense, não descurando a possibilidade de continuar no futebol português. "Os meus agentes são espanhóis e tenho vários cenários em aberto, mas não ponho de parte, logicamente, a possibilidade de permanecer num país que me acolheu tão bem", assinala o futebolista.No Belenenses SAD "a primeira época foi muito boa e, sob o comando de Silas, estivemos envolvidos na luta pelo acesso às competições europeias", recorda Lucca, acrescentando: "Tínhamos um grupo muito forte e a prova disso esteve na circunstância de mais nenhuma equipa ter roubado pontos ao campeão Benfica, nos dois jogos".Na mudança para Faro "vivi uma sensação muito boa, ajudando um clube histórico, com uma entusiástica massa associativa, a voltar ao escalão principal, depois de 18 anos de ausência, e marquei o primeiro golo após o regresso, frente ao Benfica".Ao serviço dos algarvios Lucca viveu um momento "que marcou de forma negativa a minha carreira", quando, frente à Belenenses SAD, pediu para marcar um penálti, no lugar do habitual cobrador, Ryan Gauld. Falhou a conversação (que daria dois golos de vantagem aos algarvios), num remate à Panenka, e na ponta final o adversário acabou por empatar."Fui crucificado por muita gente mas em nenhum momento me passou pela cabeça qualquer propósito de vingança em relação ao meu anterior clube ou qualquer outro sentimento negativo", explica o médio, adiantando: "Quis apenas ajudar a equipa e estava muito confiante, acreditando que ia marcar".O episódio custou-lhe um processo disciplinar. "Fiquei três meses sem jogar e senti-me como alguém que tinha cometido um crime horrível. Pareceu-me algo injusto e que trouxe sérios prejuízos para mim mas também para a equipa, que ficou sem uma unidade numa fase importante da época", lamenta.Lucca reconhece que "todos cometemos erros e passamos a vida a aprender, amadurecendo com as coisas menos agradáveis que vão acontecendo. Se soubesse as consequências da vontade que tinha de marcar o penálti, seguramente não teria pedido a bola", adianta, referindo que "felizmente dei a volta por cima e voltei a ser útil ao Farense".A última época "não correu bem, pois o Farense tinha como objetivo o regresso ao escalão principal e não conseguimos atingir essa meta, cabendo culpas a todos. As três trocas de treinadores também não ajudaram mas há que reconhecer, atendendo ao orçamento e às expetativas, que foi uma péssima campanha".De qualquer modo, Lucca, que somou 99 jogos, com cinco golos e sete assistências na sua passagem pelo Farense, acredita que o lugar do clube da capital algarvia "é na 1ª Liga e o esforço em curso na construção de estruturas constitui um sinal importante para o futuro, que será concerteza muito bom".Findo o ciclo em Faro, Lucca espera conhecer em breve o próximo passo na sua carreira. "Os meus agentes estão a estudar várias possibilidades e espero continuar a jogar na Europa, num campeonato competitivo. Portugal? Porque não? Já morei em Lisboa e no Algarve e só falta o Porto, que, curiosamente, é a zona onde se concentra o maior número de equipas", diz.Lucca está em gozo de férias no Brasil e acompanha regularmente o campeonato do seu país, no qual pontificam vários treinadores portugueses. "Jorge Jesus abriu as portas, com um excelente trabalho no Flamengo, e Abel Ferreira está a fazer coisas fantásticas no Palmeiras, somando duas conquistas consecutivas na Libertadores, o que fazem dele um dos maiores técnicos da história do clube", salienta o médio.Para Lucca, "um treinador que tem sucesso no campeonato brasileiro pode comandar qualquer equipa do Mundo, tal a pressão existente e o pouco tempo para trabalhar, devido a um calendário muito preenchido, com várias competições".Os treinadores portugueses "estão, de forma geral, mais bem preparados que os brasileiros. Os cursos, em Portugal, são mais exigentes e isso dá-lhes melhores qualificações, além de muitos dominarem várias línguas e terem um melhor conhecimento do futebol a nível global, com experiências em vários países", reconhece Lucca.No Brasil, "não há grande exigência na formação e os treinadores, com honrosas exceções, como António Zago ou Luís Felipe Scolari, investem pouco nas suas carreiras. mas depois criticam o recurso a quem vem de fora, melhor preparado...", conclui o jogador.