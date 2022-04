Lucho González abandona o cargo de treinador-adjunto do Athletico Paranaense

O Athletico informa que, em função da saída do técnico Alberto Valentim, o auxiliar técnico Lucho González solicitou seu desligamento do clube. A decisão de Lucho foi comunicada na manhã desta segunda-feira. pic.twitter.com/gsjJz4TEOS April 11, 2022

Lucho González, antigo jogador do FC Porto, abandonou esta segunda-feira o cargo de treinador-adjunto do Athletico Paranaense, informou hoje o clube brasileiro através de um curto comunicado publicado nas redes sociais. A decisão do antigo internacional argentino da equipa técnica do Ath. Paranaense partiu do próprio e, de acordo com o clube, foi tomada "em função da saída do técnico Alberto Valentim".