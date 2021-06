Lucho Gonzalez não esquece palavras de Jorge Jesus: «Disse que eu estava velho»

Lucho González contou no programa 'Bola da Vez', na ESPN Brasil, um episódio que aconteceu com Jorge Jesus, aquando da sua chegada ao FC Porto. Jesus era treinador do Benfica e disse que o argentino não ia ter grande preponderância nos dragões.





"Lembro-me que cheguei em janeiro, o FC Porto estava seis pontos atrás do Benfica. Perguntaram ao Jorge Jesus se a minha chegada ia influenciar alguma coisa e ele disse que não, que eu já estava velho, quase reformado. Que poderia influenciar no balneário, mas não no jogo", recordou Lucho González, que entretanto já se retirou do futebol.E explicou como foi o primeiro encontro que teve com o treinador do Benfica depois disso. "Lembro-me que durante o aquecimento ele veio falar comigo e disse que não tinha dito aquilo, que tinha sido a imprensa, mas eu sabia que tinha sido ele. É um jogo de palavras", referiu o argentino.Lucho González despediu-se do futebol em maio, no Athletico Paranaense. Jogou no FC Porto entre 2012 e 2014.