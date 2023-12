Lúcio sem dúvidas: «Treinador da seleção tem de ser brasileiro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central Lúcio, que ergueu o 'penta' com a seleção brasileira, continua atento à atualidade do escrete. Em entrevista à imprensa brasileira, o antigo jogador mostrou ter ideias bem claras para o futuro técnico do Brasil, numa altura em que o trabalho de Fernando Diniz tem sido alvo de críticas. E Lúcio nem quer ouvir em estrangeiros a liderar a equipa...

"O momento da Seleção é fácil, não há nada a dizer. O Brasil, infelizmente, vem de resultados negativos e uma instabilidade muito grande na parte organizativa, na parte da presidência, da direção… Acho que tudo isso influencia também dentro do campo", revelou ao 'Lance'.

"O treinador da seleção tem que ser brasileiro. Lá fora, vários nomes como Ancelotti, Mourinho e Guardiola são grandíssimos treinadores, mas estamos a falar da seleção brasileira. Então temos que ser comandados por um brasileiro", rematou.