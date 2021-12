Luís Andrade é o novo treinador da equipa feminina do Flamengo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flamengo (@flamengo)

O Flamengo anunciou que Luís Andrade é o novo treinador da equipa feminina. O português, de 48 anos, já estará orientará o grupo no Brasil Ladies Cup, competição que arranca a 12 de dezembro em São Paulo."É um orgulho imenso chegar ao Flamengo. Sinto-me preparado para este desafio, que será importante na minha carreira e sei da responsabilidade de representar mais de 42 milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo. Agora é hora de trabalhar bastante com muito empenho para conduzir o clube ao topo. Vim para conquistar títulos ", disse citado pelo site oficial.Vitor Zanelli, vice-presidente do Flamengo para o futebol feminino, mostou-se certo que Luís Andrade vai ser bem sucedido."Estamos muito felizes com a contratação do Luís. Ele encaixa-se perfeitamente no perfil que estávamos à procura para dirigir a nossa equipa. O nosso planeamento sempre foi a longo prazo, então, existe uma continuidade. O futebol feminino está evoluindo no geral e o clube vai acompanhar esse desenvolvimento. Vamos fazer uma equipa forte para 2022", referiu.