Luís Castro ainda não tem visto de trabalho e 'falha' jogo com o Corinthians de Vítor Pereira

A imprensa brasileira revela este sábado que Luís Castro ainda não tem visto de trabalho no país e, por isso, não vai poder ir amanhã para o banco do Botafogo, no jogo com o Corinthians de Vítor Pereira, que marca a estreia do 'Fogão' no Brasileirão.A equipa vai ser orientada por um dos seus adjuntos. Segundo o 'Globoesporte', o treinador português será apresentado aos adeptos no relvado, mas depois terá de se deslocar para um dos camarotes do estádio, de onde dará instruções através de um rádio.A partida com o Corinthians disputa-se amanhã, às 20 horas portuguesas.O problema deverá resolver-se durante a semana e em princípio Luís Castro já poderá estar no banco no jogo seguinte, no dia 17 de abril, na visita ao Ceará.