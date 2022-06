Luís Castro aponta à imprensa brasileira: «Nunca nenhum jogador chegou atrasado ao treino!»

Luís Castro deixou duras críticas à imprensa brasileira depois da vitória do Botafogo, diante do São Paulo, por 1-0. O 'Fogão' não ganhava há cinco partidas e ocupava os lugares de despromoção, o que provocou inclusivamente a ira nos adeptos, que chegaram a invadir o centro de treinos da equipa para pedir explicações aos jogadores.O treinador português saiu em defesa da sua equipa, garantindo que nunca houve falta de empenho por parte dos seus jogadores, como chegou a ser avançado. "Todos eles têm capacidade de jogar, todos são muito dedicados e dignos no seu trabalho, ao contrário do que disse um colega seu [jornalista], que os jogadores não tinham compromisso. Olho nos olhos dele e posso dizer que nunca nenhum jogador do Botafogo chegou atrasado ao treino!", explicou."Há uma coisa que vocês [jornalistas] nunca vão conseguir fazer: mudar a minha consciência. Tenho consciência do que faço todos os dias. Vocês podem colocar um jogador fora, mas eu nunca faço isso. A minha obrigação como profissional é colocá-los a um nível alto para que eles possam jogar e dar o máximo em campo", acrescentou.Depois, Luís Castro pediu paciência. "O tempo do futebol exige paciência. Neste momento o mundo pede uma velocidade vertiginosa. Vocês querem para ontem o que é para ser entregue amanhã e isso não existe no futebol. Tenham um pouco de paciência e ajudem-nos a educar quem não a tem. Nós, treinadores, temos muita paciência com vocês. É uma pena vocês [jornalistas] não terem paciência connosco. Sei que quando voltar a perder vão crucificar-me. E não tem mal. A equipa queria muito ganhar o jogo porque sentiu que não esteve no seu melhor nas últimas partidas, assim como treinador. Precisávamos de uma vitória para perceber que o caminho que fizemos nos últimos jogos não era o nosso."