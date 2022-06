O País do Futebol, do qual brota talento como água numa cascata, ganhava a sua primeira Copa do Mundo neste dia em 1958.



A contribuição de Nilton Santos, Didi e Garrincha do nosso Glorioso foi fundamental. Honremos juntos o seu legado. Pelo Botafogo, pelo Futebol ?? pic.twitter.com/8l716GLdGU — Luís Castro (@luiscastrocoach) June 29, 2022

O Brasil alcançou o primeiro Campeonato do Mundo, em 1958, com Pelé a destacar-se na fase final da Suécia. Na equipa que chegou à glória, destacavam-se ainda jogadores do Botafogo que Luís Castro elencou esta quarta-feira."O país do futebol, do qual brota talento como água numa cascata, ganhava o seu primeiro Mundial neste dia em 1958. A contribuição de Nilton Santos, Didi e Garrincha, do nosso Glorioso, foi fundamental. Honremos juntos o seu legado. Pelo Botafogo, pelo futebol", frisou o técnico da equipa do Brasileirão através das redes sociais, recebendo, por isso, muito carinho dos adeptos com esta menção.O treinador português, de 60 anos, comanda o Botafogo na sua época de estreia no Brasil, figurando no 10º lugar do campeonato.