Luís Castro conheceu origens de Garrincha: «Um dos momentos mais bonitos da minha vida»

Luís Castro, treinador do Botafogo, viajou até Paul Grande, terra natal de Mané Garrincha, uma lenda do Fogão e do futebol brasileiro. O técnico português partilhou a visita nas redes sociais com uma mensagem."Percorrer alguns dos caminhos de Garrincha é uma forma de viver e sentir a história a fervilhar em nós. O privilégio de ir à sua terra natal, Pau Grande, com a Estrela Solitária ao peito é um sentimento impressionante. Um dos momentos mais bonitos da minha vida. Um muito obrigado às gentes da terra pela forma como me receberam. Sou um de vós, um adepto do virtuosismo, da lenda, do HOMEM que é o 'nosso' MANÉ GARRINCHA, uma das maiores referências mundiais da história do futebol. Viva o GLORIOSO", escreveu Luís Castro.