Luís Castro critica piso do centro de treinos do Botafogo: «É bom para estacionar carros»

Depois das palavras de John Textor sobre o Estádio Nilton Santos, que considera não ser um estádio de futebol por ter pista olímpica, agora foi a vez de Luís Castro deixar críticas ao centro de treinos do Botafogo, especialmente pelo piso, que é bom... para estacionar carros."No lado prático, tem um centro de treinos com um piso duríssimo, que é bom para estacionar carros. Mas é onde temos que treinar, mas isso causa-nos muitos problemas devido à dureza do piso. Não temos um centro de treinos com as condições mínimas para o dia a dia. Temos uma Academia ", apontou o português.Questionado sobre os protestos dos adeptos, o técnico deixa claro que nunca se assustou. "Nem pelo bem nem pelo mal. A chegada [ao aeroporto] foi alguns dias depois de me mandarem tomar no..., o estádio todo. Quer uma situação quer outra, não me esqueço. O dia que me mandaram tomar no..., o estádio todo, nem a forma como me receberam. Fazem-nos pensar o que é o futebol e o que representamos para as pessoas".