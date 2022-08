Luís Castro diz que acredita no futuro do Botafogo e atira: «Tinha outras opções...»

Luís Castro lamentou, na madrugada desta segunda-feira, a derrota sofrida pelo Botafogo diante do Flamengo na 24.ª jornada do Brasileirão (0-1) , mas afirmou que apesar do "momento difícil" da equipa, continua a "olhar para cima" e a acreditar que os resultados vão acabar por aparecer."Se eu não olhasse para cima, não tinha saído da 4.ª divisão para a Liga dos Campeões. Foi essa capacidade que me acompanhou ao longo da vida. Foi o que me ajudou a conquistar títulos nos últimos anos. Sou determinado nas coisas que faço. Os resultados virão de acordo com o nosso trabalho, e somos muito dedicados", começou por dizer.E acrescentou, em conferência de imprensa logo após o encontro: "Eu tinha outras opções. Poderia continuar onde estava, poderia vir para outro clube no Brasil. Mas estou aqui porque acredito no Botafogo. Hoje, o momento é difícil. Daqui a dois, três anos, acredito que o clube vai lutar por títulos, pela Libertadores, pelo top-4 [do Brasileirão]. A paixão por este desafio é o que me faz continuar aqui, apesar de todos os problemas", rematou.Com este resultado, o Botafogo segue na 14.ª posição do Brasileirão, sem qualquer vitória nos últimos cinco jogos disputados na prova.