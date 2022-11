Luís Castro eleito o treinador da jornada no Brasileirão pelos adeptos

Luís Castro foi eleito o treinador da jornada 36 do Brasileirão pelos adeptos. O técnico português do Botafogo viu o reconhecimento chegar após o triunfo em casa do Atlético Mineiro, por 2-0.O Fogão acalenta ainda esperanças de alcançar um lugar de qualificação para a Libertadores da próxima temporada com duas rondas por disputar, nesta que é a época de regresso do clube à Série A.O Botafogo figura no 10º lugar, ao cabo de 36 jornadas, com 50 pontos. Necessita de, no mínimo, acabar no oitavo lugar, que agora é precisamente do At. Mineiro, que soma 52 pontos.