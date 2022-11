Luís Castro faz balanço da época do Botafogo: «Os dois objetivos foram atingidos»

Luís Castro conduziu o Botafogo ao 11º lugar do Brasileirão na época de regresso ao primeiro escalão do futebol canarinho, ficando perto do apuramento para a Libertadores de 2023. O treinado português, de 59 anos, fez um balanço da época no Fogão e garantiu que os dois objetivos a que se propunham no arranque de 2022 "foram atingidos"."No final de cada campeonato olhamos para trás para entender todo o caminho percorrido e todas as dificuldades. Rapidamente percebemos que foi uma época de complexidade elevada, feita de tristezas e alegrias tal como acontece com a vida de todos nós. Partimos com o objetivo primeiro de criar uma organização e estruturas físicas que suportassem o nosso caminho, a par de um elenco que nos desse as garantias de sucesso no balanço final da época, sucesso esse que seria a permanência na série A e o apuramento para uma prova internacional. Os dois objetivos foram atingidos: a permanência na série A e a qualificação para a [Taça] Sul Americana (sonhámos com a Libertadores que infelizmente não atingimos). Obrigado a todos pelo contributo: equipa técnica, staff, administração e 'torcida'. Seguimos juntos, com a perspectiva de um ano de 2023 com muitos sucessos. Viva o Botafogo. Viva o Glorioso", escreveu numa publicação através das redes sociais.