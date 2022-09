Luís Castro foi o melhor treinador da jornada do Brasileirão para a ESPN

Luís Castro foi considerado o melhor treinador da 25ª jornada do Brasileirão para a ESPN. O treinador português levou o Botafogo a vencer no terreno do Fortaleza, por 3-1, com golos do ex-FC Porto e Estoril Carlos Eduardo e do ex-Torreense e Benfica Marçal.A formação promovida esta época à Série A figura no 13º lugar, com 30 pontos ao cabo de 25 rondas.