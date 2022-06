Luís Castro garante que não mudará postura "mesmo que seja ofendido por todos"

O Botafogo sofreu na segunda-feira a quarta derrota consecutiva no campeonato brasileiro, ao perder em casa com o Avaí por 1-0. Em encontro da 11.ª jornada da prova, um golo de Kevin, nos descontos da primeira parte, aos 45+1 minutos, selou o triunfo dos forasteiros, que acabaram com 10, por expulsão de Bruno Silva, já aos 90+7. Luís Castro reconheceu que a equipa atravessa uma sitiuação difícil:"Era importante ganhar, não conseguimos e é uma situação horrível para nós. O adversário desestabilizou-nos e a equipa nunca conseguiu se encontrar. Não vou dizer que é normal, mas é importante a equipa ter peso e experiência para essas situações. O que posso dizer é que se já estávamos pressionados, agora estamos mais, não há que esconder isso. Se as coisas começassem mal e tivéssemos melhorado seria melhor, mas aconteceu o contrário. Precisamos que todos deem o seu melhor", afirmou Luís Castro citadoi pelo 'Globoesporte'.O treinador português disse compreender os assobios: "Nunca nenhum adepto fica contente quando a equipa está numa situação destas. Vejo com normalidade."Luís Castro garantiu que não alterará a sua postura. "Dignidade e trabalho orientaram sempre a minha vida e assim continuará a ser, mesmo que eu seja ofendido por todos. Nada me desvia do meu caminho, o trabalho que faço é muito pensado. Não ganho sempre, tenho temporadas más, como todos os trabalhadores. Uma coisa que não muda é a forma como encaro o meu trabalho. Podemos não jogar bem mas lutamos até a exaustão. O futuro do Botafogo passa por nos conseguirmos levantar após as derrotas, frisou.

Na classificação, o Botafogo segue no 17.º lugar, de despromoção, com 12 pontos. A prova é liderada pelo bicampeão sul-americano Palmeiras, de Abel Ferreira, que soma 22 pontos, contra 21 do Corinthians, de Vítor Pereira.



"Estamos num momento em que a equipa está mais desacreditada mentalmente. Não vender ilusões é não deixar de fazer análises profundas só pelos resultados. Tenho convicção que a equipa vai continuar na Série A, mas vender a ilusão de que se pode ser campeão, chegar à Libertadores, eu prefiro não vender. Nesse momento lutamos para ficar na Série A", adiantou.