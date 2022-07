Luís Castro pede calma com os reforços

A janela de transferências no Brasileirão já reabriu e o Botafogo, orientado por Luís Castro, é um dos clubes mais ativos nas contratações. Com o médio Carlos Eduardo e o lateral-esquerdo Marçal (ambos com passagens pelo futebol português) já garantidos, Matheus Pereira pode ser o próximo. O pai do avançado formado no Sporting revelou, nas redes sociais, que o jogador de 26 anos está em negociações, depois de uma temporada no Al Hilal da Arábia Saudita. Segundo a imprensa brasileira, Adryelson, defesa-central do Sport Recife, que estava com um pé no São Paulo, também será reforço.

Após a derrota (0-1) frente ao Atlético Mineiro, para o Brasileirão, Luís Castro avisou que os novos jogadores não irão resolver todos os problemas do plantel, que tem sofrido com várias lesões. “Não há milagres. A equipa não vai ficar com outra cara já amanhã”, justificou.