Luís Castro pede reforços após derrota pesada com o At. Mineiro

Com apenas duas vitórias nos últimos nove jogos, o Botafogo sofreu na madrugada de ontem uma pesada derrota, por 3-0, com o América Mineiro, que deixa a equipa de Luís Castro com poucas hipóteses de continuar na Taça do Brasil – a 2ª mão dos 'oitavos' realiza-se a 14 de julho. O resultado deixou o técnico português naturalmente insatisfeito e, no final, fez questão de lembrar que é preciso melhorar a qualidade do plantel do Fogão.

"Acho que todos nós estamos de acordo de que precisamos de nos reforçar. Nem que seja com os jogadores que estão de fora por lesão. Hoje jogamos com a equipa do ano passado, da Série B, mais o Philipe Sampaio e o Patrick de Paula. Claro que têm de vir reforços. Mas, se olharmos, também nos faltam o Erison, o Lucas Fernandes, o Piazon, o Victor Cuesta, para sermos mais fortes", salientou Luís Castro, acrescentando: "Nunca fomos uma equipa estável e competitiva dentro do jogo. A equipa começou mal o jogo, na primeira saída de bola cometemos logo um erro. A partir dali foi uma sucessão de erros."

Philipe Sampaio promete trabalho

O Botafogo volta a entrar em campo na segunda-feira, na visita ao Bragantino, para a 15ª jornada do Brasileirão. E Philipe Sampaio, central que passou por Boavista ou Tondela e chegou em março, garantiu que não falta confiança à equipa: "Sabemos do nosso potencial e jamais vamos deixar de acreditar de nós mesmos. A única resposta é o trabalho."