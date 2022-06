Luís Castro quer Bruma no Botafogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Castro fixou mira em Bruma. Quem o garante é o 'Lance', que destaca que a direção do Botafogo já recebeu o pedido feito pelo treinador português no sentido de recrutar o extremo do PSV Eindhoven.

Também Darwin Machís, do Granada, esteve na lista do Glorioso, mas o valor inicial pedido pelo emblema espanhol inviabilizou qualquer tipo de negociação.