Luís Castro quer “deixar marca” no Botafogo

Com Luís Castro no banco – falhou a 1ª ronda do Brasileirão por questões burocráticas –, o Botafogo somou duas vitórias e dois empates. Atualmente no 13º posto, o técnico português admite que o objetivo é fazer um “campeonato confortável”, mas olha com ambição para o futuro.





“É um desafio grande. Eu fui mais um treinador a ganhar um título no Al-Duhail, no Shakhtar, no FC Porto. Mas no Botafogo posso ser o treinador que pode estar na base de um grande futuro. Sei que o meu trabalho pode acabar, porque nós somos treinadores dignos e honestos quando ganhamos, mas é assim. No tempo em que eu estiver aqui quero deixar uma marca para um futuro de sucesso”, referiu Luís Castro ao programa ‘Bem, Amigos!’, do canal brasileiro Sportv.