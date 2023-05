Luís Castro sofre primeira derrota

Depois de um arranque perfeito no Brasileirão, com cinco vitórias em outras tantas jornadas, o Botafogo de Luís Castro viu ontem terminada a série positiva. Apesar de um golo de Tiquinho Soares, de penálti, ter adiantado a turma carioca, o Goiás acabou por dar a volta e vencer por 2-1. Bruno Melo fez o empate nos descontos da primeira parte (45’+8) e Maguinho ditou a derrota do Fogão na segunda parte. Ainda assim, a equipa de Luís Castro continua na liderança do campeonato, com mais um ponto do que o campeão Palmeiras, comandado por Abel Ferreira.

Em grande esteve o Cruzeiro. Num duelo entreclubes mineiros, a equipa orientada por Pepa goleou por 4-0 o lanterna-vermelha América. Henrique Dourado (ex-V. Guimarães) marcou na primeira parte, Marlon aumentou a vantagem aos 70’ e um bis de Gilberto a fechar consumou a goleada que permitiu ao Cruzeiro subir ao 4º lugar, com 12 pontos.

Destaque ainda para a reviravolta (3-2) do At. Paranaense na receção ao Coritiba, que chegou ao intervalo a ganhar por 1-0 e ao minuto 90 tinha ainda vantagem por 2-1. No entanto, os descontos foram fatais: Wilian Bigode e Canobbio, este já aos 90’+8, salvaram os anfitriões.