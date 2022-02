Luís Castro 'tira' ao Flamengo preparador físico indicado por Jorge Jesus

Roberto Oliveira aceitou a proposta e irá deixar o Flamengo, clube onde estava em 2016. O 'Globoesporte' noticiou esta segunda-feira que o preparador físico brasileiro aceitou uma proposta do Botafogo para integrar a futura equipa técnica de Luís Castro, que irá ser o novo treinador do Fogão.Betinho, como é conhecido, foi indicado por Jorge Jesus e por Mário Monteiro para a primeira equipa do Fla, mas havia descido às equipas da formação depois da chegada de Paulo Sousa. O técnico pediu a demissão hoje à direção do Flamengo.