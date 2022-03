Luís Castro: «Tive outros convites mas escolhi o Botafogo»

Luís Castro foi apresentado como o novo treinador do Botafogo. Ao lado de John Textor, dono do clube, o português de 60 anos – que deixou o Al Duhail do Qatar após a conquista da Taça do Emir – mostrou-se satisfeito pelo iniciar da nova aventura no Fogão. "Sinto-me muito feliz por representar o Botafogo. É verdade que é um desafio difícil, temos muitas dificuldades estruturais e em questões de treino, mas senti que havia muita vontade de melhorar e de trabalhar. E, para mim, o trabalho é muito mais importante do que o talento. Acho que no Botafogo há muita gente com talento e isso facilita-nos as coisas, claro. Tive outros convites, mas escolhi o Botafogo, escolhi estar aqui. Foi uma escolha consciente. Acredito no projeto e no que John Textor quer. Acredito nos fãs e nas pessoas envolvidas. Sou uma pessoa de convicções", assegurou.

Uma das ‘crenças’ passava por treinar... no Brasil. "Sempre foi uma meta minha. Lembro-me de Falcão, Jairzinho ou Pelé... Portugal não estava em alguns Mundiais e a minha seleção era o Brasil. Para mim é uma paixão representar o Botafogo e estar aqui no futebol brasileiro", referiu. "Estar num clube que teve Garrincha, Jairzinho... aqueles jogadores que vimos quando éramos meninos. Não foi uma escolha difícil. Foi consciente e acertada", frisou, não se mostrando pressionado pelo êxito dos compatriotas em solo canarinho. "Fico feliz que Jesus e Abel tenham sucesso aqui, mas gosto tanto quando ganha um brasileiro como quando ganha um português. Não teremos mais ou menos responsabilidades!"





Apesar de falarmos de um dos históricos do Brasil, a realidade é que o Botafogo não é um clube acostumado a conquistar troféus nos últimos largos anos. Talvez por isso, Castro baixou um pouco a fasquia e pediu tempo para trabalhar no projeto. "Normalmente, quando traçamos objetivos de uma temporada, fazemo-lo de uma forma bastante otimista, para animar todos os que nos envolvem. Vamos iniciar um projeto de construção que leva tempo. Temos alguns jogadores que ainda poderão entrar e sair. Queria paz para fazer essa construção. Não é um projeto de um ano, mas sim de algum tempo. Os resultados é que compram tempo e espero que os resultados nos ajudem a comprar esse tempo. Espero que consigamos apresentar um bom futebol", vincou.O primeiro compromisso de Luís Castro ao serviço do Botafogo (eliminado na meia-final do Cariocão pelo Fluminense) será no Brasileirão, no fim de semana de 9 e 10 de abril. Pela frente terá... o Corinthians de Vítor Pereira no Nilton Santos. O português, que só ontem começou a orientar os treinos do Fogão, fará uma espécie de pré-época nas instalações do clube, uma espécie de ‘imersão’ na realidade do emblema carioca, de modo a conhecer melhor o elenco. Esse mesmo plantel, vasto, conta com 43 (!) jogadores, algo que Castro considerou ser impossível de para trabalhar - o técnico quer contar com 30 jogadores. O mercado de transferências no Brasil só encerra no dia 12 de abril. Entretanto já chegaram Philipe Sampaio, Lucas Piazón, Saravia, Patrick de Paula, Oyama e Victor Sá.