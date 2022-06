Luís Castro volta a perder

O Botafogo voltou a marcar passo no Brasileirão. A equipa treinada por Luís Castro perdeu em casa (0-1) no fecho da 11ª jornada, registando a 4ª derrota seguida (e o quinto jogo consecutivo sem ganhar) – a última vitória foi há precisamente um mês, frente ao Fortaleza.





Apesar do ascendente do Botafogo desde o início, foi o Avaí quem marcou, aos 45’+1, graças a um livre direto de Kevin. Depois, a turma carioca não conseguiu dar a volta e os adeptos não pouparam a equipa e o técnico nos minutos finais. O Botafogo segue no 17º lugar, nos lugares de descida, com 12 pontos.