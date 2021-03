Luís Fabiano internado após testar positivo à Covid-19

O antigo avançado brasileiro Luís Fabiano foi internado num hospital da região de São Paulo, depois de ter testado positivo à Covid-19. De acordo com a assessoria do ex-jogador do FC Porto, agora com 40 anos, o 'Fabuloso' testou positivo na semana passada, depois de ter apresentado "sintomas relacionados à doença".





Nesse sentido, "o médico que acompanha a situação orientou-o para que fosse ao hospital para realizar um acompanhamento mais próximo". Ainda de acordo com a mesma nota, partilhada nas redes sociais, o antigo internacional brasileiro está "sob observação, mas sente-se bem e o seu quadro é estável".