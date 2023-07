Luís Fabiano proibido de se aproximar e contactar a ex-mulher após ser acusado de agressão

Luís Fabiano, antigo avançado que passou pelo FC Porto na temporada 2004/05, foi proibido de se aproximar ou de entrar em contacto com a ex-mulher depois de ter sido acusado, pela mesma, de agressões e ameaças ao longo dos 24 anos de relação do casal.Segundo avança o 'Globo Esporte', a ex-mulher do brasileiro denunciou alguns dos casos à polícia civil desse país, entre os quais empurrões contra a parede e ameaças dirigidas à sua mãe.Pelo meio, e de acordo com 'prints' divulgados pela mesma fonte, Luís Fabiano terá dito frases como "vais-te arrepender" ou "vais ficar tranquila logo logo"."A última ameaça foi para eu levar os meus bens pessoais e das minhas filhas, para além de ter dito que devíamos repensar as nossas atitudes pois ainda dependíamos dele económica e financeiramente", revelou também.Em nota divulgada, os representantes de Luís Fabiano asseguram que este "nega ter praticado qualquer tipo de violência doméstica contra Juliana, a sua ex-mulher, com quem tem três filhas".