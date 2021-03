Luís Fabiano recupera da Covid-19: «Uma das batalhas mais duras que já encarei»

Luís Fabiano, antigo avançado do FC Porto, recebeu esta quinta-feira alta do Hospital onde seguia hospitalizado desde o início da semana em São Paulo, à conta da infeção pela doença da Covid-19.





Em publicação nas redes sociais, o ex-internacional brasileiro catalogou o novo coronavírus como uma das batalhas "mais duras" que já encarou em toda a sua vida e alertou para os perigos da doença."Batalha vencida! E essa foi uma das mais duras que já encarei. Quando se tem saúde corres atrás dos objetivos por mais difíceis que eles sejam. Mas quando algo afeta a tua saúde e perdes o controlo das coisas a luta é bem mais complicada", começou por escrever o antigo dianteiro dos dragões, no Instagram."Graças a Deus, à minha família, amigos e a essa equipa fantástica estou livre da Covid-19 depois de duas semanas muito difíceis. Quero fazer um agradecimento especial aos doutores Fábio e Gustavo (infectologista), além dessa excelente equipa que esteve à frente do meu tratamento. Agradeço a vocês mais uma vez pelas ótimas vibrações que me passaram nas últimas horas. Tenho certeza que isso acelerou ainda mais a minha recuperação!", acrescentou, terminando com um conselho."Levem a sério esse vírus, pois ele é traiçoeiro. Cuidem-se e cuidem dos seus familiares!"