Luis Suárez: «Inter Miami é o último clube da minha carreira»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luis Suárez, de 37 anos, esteve aos microfones da rádio 'Del Sol FM' e colocou ponto final na especulação. O uruguaio do Inter Miami assumiu com todas as letras que o emblema norte-americano será o último clube que vai representar antes de colocar ponto final na carreira.

"O Inter Miami é o último clube da minha carreira. A minha família já sabe. Ainda não sei a data, mas é o último passo. Estou pronto para o meu último desafio, tenho de pensar em ter qualidade de vida depois", resumiu.

"Falo sobre isso e tenho vontade de chorar, porque é assim que sou. Mas tenho que me preparar. Lembro-me de um antigo futebolista me dizer que um jogador nunca está pronto para encerrar a carreira", rematou.