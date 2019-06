Luiz Felipe Scolari: «Eu não sou azedo, não chupo limão»

O Palmeiras lidera o Brasileirão, ao cabo de 9 jornadas, mas Luiz Felipe Scolari recusa-se a embandeirar em arco. Depois da vitória, por 2-0, sobre o Avaí, o treinador pediu cautelas nas análises feitas pelos comentadores brasileiros, que já apontam o 'Verdão' como campeão em 2019.





"Eu acho engraçado. Tenho que passar toda a semana a 'brigar' com meus jogadores porque algumas pessoas dizem que com 9 jornadas o Palmeiras é campeão. Nem aqui, nem na China! Ok? Nem na China! Depois ficam zangados comigo. 'Ah, o Felipão é azedo'. Eu não sou azedo, não chupo limão, não gosto. Por amor de Deus. São 27 pontos para 117. Estamos a jogar bem, de forma organizada, a equipa está bem posicionada, tem um espírito muito bom, mas faltam uns 97 pontos para serem disputados. Por amor de Deus, calma. Há outras equipas que também estão bem. Vocês viram a vontade do Avaí, eles não se entregam. Temos que ser muito superiores técnica, física e mentalmente. Temos que trabalhar todos os dia", garantiu Felipão.O antigo selecionador português comparou depois o Palmeiras ao Liverpool. "Nós jogamos como o Liverpool. Reto, para frente, não tenho o tiki-taka. Mas têm outros que jogam dessa forma e obtêm resultados, depende das caraterísticas dos jogadores e da equipa. Acho que para atingir este nível que atingimos foi preciso perder no ano passado, perder este ano, já perdemos o Campeonato Paulista. Foi preciso que acontecesse uma ou outra modificação na forma de jogar. Este ano o espírito da equipa, a forma como os jogadores se comportam dentro de campo está melhor do que no ano passado. Isso tem feito com que nós ganhemos."