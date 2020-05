Mãe de jogador do Flamengo morre com Covid-19

A propagação da Covid-19 no Brasil continua a registar números alarmantes. Já com mais de 9 mil mortos, a doença voltou a fazer uma vítima no Flamengo após na passada segunda-feira ter morrido o massagista Jorge Luiz Domingos, aos 68 anos. Agora o azar bateu à morte de Ronald, uma das principais esperanças da equipa de sub-20, que assistiu à morte da mãe, Débora, num hospital do Rio de Janeiro onde respirava com a ajuda de um ventilador há mais de uma semana.





Jorge Jesus voltou ao Brasil há uma semana, mas ainda não sabe quando é que vai poder retomar os trabalhos. Todo o plantel foi testado no passado sábado, e os exames revelaram três casos positivos e identificaram anticorpos em outros dois elementos que souberam assim que já estiveram em contacto com o vírus.Aliás, no clube carioca já foram testadas 293 pessoas e 38 delas revelaram resultados postivos. O próprio técnico português, em março, antes de regressar a Portugal em maio registou um resultado inconclusivo que o obrigou a repetir o teste de despistagem.