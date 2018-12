Mãe obriga-o a comprar fato às pressas instantes antes da gala

Enquanto na Europa a France Football atribuía a Bola de Ouro, no Brasil a ESPN entregava a Bola de Prata aos melhores jogadores do Brasileirão. Em traje de gala, como manda a ocasião. Ou talvez não...Paquetá e Renê, jogadores do Flamengo, sabiam que iam ser premiados, mas apresentaram-se no local da cerimónia com uma indumentária inadequada.A mãe do médio Paquetá estava ver a tudo pela televisão e telefonou-lhe às pressas. "Filho, é melhor comprares um blazer. O pessoal está ajeitadinho."A mulher de Renê também o avisou: "Ainda vão pensar que o Flamengo não te paga", disse ela.A cerimónia decorreu no Teatro Opus, dentro de um centro comercial, na zona oeste de São Paulo. Os dois jogadores dirigiram-se apressadamente a uma loja e compraram dois fatos. Paquetá adquiriu também uma camisa."Estávamos vestidos de forma informal, mas recebemos um 'pequeno' aviso", disse Paquetá, referindo-se ao 'puxão de orelhas' da mãe."Já que é num shopping, vamos ver se há alguma loja que sirva", contou, por sua vez, Renê, lembrando a conversa que teve com o companheiro de equipa antes da cerimónia. "Foi rapidinho e deu tudo certo. Parecia feito por medida..."