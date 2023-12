Mais um uruguaio a caminho? Matias Viña está na mira do Flamengo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Matias Viña está na mira do Flamengo. O antigo jogador do Palmeiras é visto pela direção do Mengão como o substituto ideal para Filipe Luís e está neste momento a tentar desbloquear a situação junto da Roma.

A formação liderada por José Mourinho é a detentora do passe do lateral, pelo qual pagou 13 milhões de euros em agosto de 2021, sendo que Viña está atualmente emprestado ao Sassuolo.

Recorde-se que depois de contratar Nicolas De la Cruz, o Flamengo quer agora juntar mais um uruguaio ao plantel, onde também já milita De Arrascaeta.