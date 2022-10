Mano Menezes arrependeu-se de liderar o Palmeiras

O treinador Mano Menezes assumiu sem reservas, no programa 'Bem, Amigos', da SportTV Brasil, que se arrependeu de ter dito 'sim' ao convite para liderar o Palmeiras, no ano de 2019.

"Não queria trabalhar no que faltava do ano. Saí (do Cruzeiro) em agosto ou setembro de 2019. Não tinha intenção de trabalhar, mas o Palmeiras afastou o Felipão e o (Alexandre) Mattos ligou-me pela terceira vez para trabalhar com ele", iniciou.

"Nas outras duas vezes tinha dito não. Mas como poderia dizer não para um dos principais executivos do país, pela terceira vez, estando sem trabalho?", rematou.