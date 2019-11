Marcelo Gallardo desafia Jorge Jesus

Falta apenas uma semana para a final da Taça Libertadores entre River Plate e Flamengo, sendo que o treinador dos argentinos, Marcelo Gallardo, deixou ontem claro que não tem medo da formação orientada por Jorge Jesus. Após a vitória (2-0) sobre o Estudiantes de Caseros, que permitiu a passagem do River à final da Taça da Argentina, o técnico, de 43 anos, abordou o derradeiro desafio na Libertadores, prometendo uma equipa bem ofensiva.

"A partir de agora só pensamos no jogo com o Flamengo. Certamente, será um desafio dividido em que vamos ter boas ocasiões de golo e o Flamengo também. Vamos pensar sempre em atacar. Nós temos de ser ofensivos, muito antes de pensarmos em bloquear o adversário. Depois vemos se vai ser um bom jogo", analisou Gallardo.

O River terá uma semana inteira para preparar a final, ao passo que o Flamengo ainda irá enfrentar o Grémio no Brasileirão, situação que Gallardo comentou. "Pensamos só em nós e na nossa preparação. Em cinco anos, jogar três finais da Libertadores [2015, 2018 e 2019] e uma meia-final [2017] requer muito mérito. Queremos continuar a deixar os adeptos do River orgulhosos", vincou El Muñeco, que já levou o River a 11 títulos, desde que comanda a equipa (2014), sete deles de nível continental.

Lesão de Enzo não preocupa

O River conta com Quintero e Enzo Pérez no plantel, tendo o ex-Benfica saído com dores no ombro esquerdo na Taça, algo que não preocupa Gallardo. "Foi uma dor, vai recuperar", disse