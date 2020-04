Marco Braz: «Jorge Jesus tem de entender a situação em que estamos hoje»

Jorge Jesus prepara o regresso ao Brasil na próxima sexta-feira, dia 1 de maio, mas a renovação contratual do técnico português com o Flamengo continua em 'banho-maria'. Marco Braz, vice-presidente do Mengão, falou sobre o tema à televisão do clube e garantiu que estão a ser feitos todos os esforços para garantir a continuidade do treinador português mas sempre tendo em atenção o clima de dificuldades provocado pela pandemia do novo coronavírus.





"Há um ano, quando fizemos a contratação, o Flamengo fez um esforço financeiro enorme. Eu tinha muita segurança e o presidente Landim foi fundamental em todo o processo porque acreditou num técnico estrangeiro. O Flamengo fez o esforço possível para trazer Jorge Jesus. Ele veio, aconteceu o que aconteceu e surgiu esta situação de renovação. Mas agora um fator que torna isto mais fácil: já não é uma aposta no escuro como foi lá atrás", começou por esclarecer o dirigente do clube do Rio de Janeiro."O presidente Landim já autorizou, nós estamos a conversar com o Jorge Jesus, mas entretanto aconteceu essa situação no Mundo, e o euro passou a valer mais de seis reais. O Flamengo está a analisar várias situações. Temos um outro caso de dinheiro a receber em que pediram tempo para pagar. Por isso estamos como todas as empresas e todos os clubes a fazer as análises possíveis", acrescentou Marco Braz, que manifestou o desejo de voltar a contar com o treinador português. "Vamos tentar mais uma vez renovar com o Jorge Jesus, vamos fazer a nossa parte, mas não depende só de nós: depende também do Jorge Jesus entender o momento e entender a situação em que estamos hoje. Isto sem o Flamengo perder o reconhecimento da importância do Jorge Jesus nos títulos conquistados", concluiu.