Marcos Braz : «Quando Jorge Jesus se ofereceu, o Flamengo tinha treinador»

Marcos Braz explicou o motivo de Jorge Jesus não ter voltado ao Flamengo apesar de o treinador português sempre ter revelado essa vontade."Quando Jorge Jesus se ofereceu, o Flamengo tinha um treinador, tinha uma equipa técnica e nós entendíamos que não deveria haver qualquer tipo de mudança naquele momento. Não é porque qualquer profissional quer treinar aqui, que vai fazê-lo. Não funciona dessa maneira", explicou Marcos Braz em entrevista ao programa "Arena SBT".Paulo Sousa foi despedido do Flamengo a 9 de junho. O técnico português, de 51 anos, ingressou no clube brasileiro em dezembro de 2021, mas não resistiu aos maus resultados. Deixou a equipa em 14.º lugar do Brasileirão com 12 pontos em dez jogos. Para o seu lugar foi contratado Dorival Júnior. Jorge Jesus assinou a 2 de junho um contrato com o Fenerbahçe válido por uma temporada.