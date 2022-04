Marcos Braz defende Paulo Sousa: «A confiança no treinador é clara»

O vice-presidente e o diretor executivo do Flamengo defenderam esta sexta-feira o trabalho do treinador português Paulo Sousa ao comando do clube carioca de futebol, garantindo uma relação positiva entre administração, plantel e equipa técnica.



O 'vice', Marcos Braz, explicou que a relação pessoal com o português, contratado em 29 de dezembro de 2021 quando este se desvinculou da seleção da Polónia, "é a melhor possível".

"A confiança no técnico, como em toda a equipa técnica, é bem clara e exposta. Quando a bola não entra, quando temos outras dificuldades, há questionamento de tudo quanto é lado. Eu não confirmo nem desminto jornalistas, se for fazer isso, não faço outra coisa", explicou.

Marcos Braz falava em conferência de imprensa que serviu para apresentar dois 'reforços' do plantel, o guarda-redes Santos, ex-Athletico, e o defesa Ayrton Lucas, ex-Spartak de Moscovo.

Também presente na sessão, o diretor-executivo de futebol do 'Mais Querido', Bruno Spindel, garantiu que "não há qualquer problema de relação entre o plantel e o treinador", mesmo com a "frustração" das finais perdidas já este ano. Spindel foi taxativo: há "total confiança" no trabalho de Paulo Sousa.

Apesar da vitória no arranque da fase de grupos da Taça Libertadores, em casa dos peruanos do Sporting Cristal (2-0), na terça-feira, as finais perdidas da Supertaça do Brasil e no campeonato estadual ('Carioca') têm levado a muita contestação ao trabalho do português.

Hoje, à chegada ao centro de treinos, os jogadores foram confrontados por dezenas de adeptos que tentaram trocar argumentos com os atletas, além de mostrarem réplicas em cartão de 'caixões', simbolizando o fim das carreiras de vários jogadores, como o médio Willian Arão.